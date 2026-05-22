去就が注目される米国・ＷＷＥの?明日の女帝?アスカが２２日、自身のユーチューブチャンネル「ＫａｎａＣｈａｎＴＶ」を更新。現状について報告した。９日のＰＬＥ「バックラッシュ」で抗争を続けてきたイヨ・スカイと決着戦を行い、大激闘の末に敗れた。試合後は号泣してイヨを抱き締めて和解したが、こうした女帝の姿に「別れの合図なのか」と指摘され、大きな反響を呼んだ。１１日のロウではバックステージでイヨを「後継者