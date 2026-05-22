千葉県流山市の踏切で22日昼ごろ、東武アーバンパークラインの電車と乗用車ー突する事故がありました。現在も一部区間で運転を見合わせています。22日午後0時半過ぎ、流山市の東武アーバンパークライン初石駅付近の踏切で「踏切内で電車と乗用車がぶつかっている」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、電車と乗用車1台がぶつかりましたが、電車の乗客や乗員にけがはなく、乗用車の運転手も自力で避難したという