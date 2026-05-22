俳優・細田佳央太が、22日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演する。山田裕貴や鈴鹿央士、家族や幼馴染への取材を通して、俳優としての姿勢や知られざる素顔が明かされる。【写真】意外な素顔が明らかとなった細田佳央太細田は、2019年公開の映画『町田くんの世界』で1000人以上が参加したオーディションを勝ち抜き、映画初主演を務めた。その後、日曜劇場『ドラゴン桜』で注目を集め、大河ドラマ『どうす