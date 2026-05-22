広島は21日、DeNAとの試合（マツダスタジアム）に3−1で勝利。先発の玉村昇悟が6回101球・6安打・4奪三振・1失点の粘投で今季初勝利を挙げた。21日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、玉井にズームアップ。解説の齊藤明雄氏は「内容的には悪くないですよね。打線の援護がなく、早めに交代していたのかなといった印象。投げているボールはいいもの持っていますからね。これを継続していけばまだのって行けるのか