21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏が、同日の巨人戦に出場したヤクルト・山野辺翔について言及した。山野辺は8回にレフトの守備から途中出場。3−1の9回二死一、二塁で、吉川尚輝がレフトに放った打球を、レフト・山野辺が足を滑らせ転倒するもすぐに立ち上がり、なんとかフライをキャッチ。試合が終了した。齊藤明雄氏が「辻さん頼みますよ」と冗談混じりにお願いすると、山野辺