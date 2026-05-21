ウソの株式投資に多額の金を払っていた60代の男性に、投資会社の役員を装い、全額出金する費用だとして現金535万円をだまし取ったとして、56歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは市原幹生容疑者（56）です。警察によりますと、埼玉県に住む60代の男性は今年2月、SNSで投資の広告をクリックしたところ、投資会社のアシスタントを名乗る女らから、SNSでウソの投資話を持ちかけられたということです。逮捕された市原容