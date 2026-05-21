ベトジェットエアは、ハノイ〜アルマトイ〜プラハ線を10月10日に開設する。火・土曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA330-300型機を使用する。所要時間はハノイ発が15時間半、プラハ発が14時間25分。ハノイ〜アルマトイ間の利用はできないという。当初は7月にも開設を予定していると報じられていた。カザフスタン当局は3月、以遠権を用いた同路線の乗り入れを許可していた。チェコにはベトナム人が多く居住している。■ダイヤV