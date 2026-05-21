北海道帯広市の登寿ホールディングスが進めているJR帯広駅南口再開発で、商業施設と公共スペースで構成される「ナンモナンモ帯広」（帯広市西4条南）の概要が、総合プロデュースを務める食品販売・飲食店経営のスマイルズから公表された。フードホール&マーケット、クリニック、教育・生活サービスの3棟で構成され、中心部にイベント会場に使用できる公共スペースを配置する施設で、2028年春に開業する。【こちらも】松山市