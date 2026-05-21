今週末、晴れマークの所も油断禁物。23日(土)は西日本で、24日(日)は九州〜北海道にかけて、にわか雨に注意が必要です。お出かけには、お守りがわりに折り畳み傘があると安心です。23日(土)、24(日)は真夏日地点は少ないですが、週明け25日(月)は再び、最高気温30℃以上の真夏日が続出となるでしょう。27日(水)頃からは、関東〜九州、奄美で、10年に一度レベルの高温が予想されています。湿度も上がるため熱中症に注意が必要です。