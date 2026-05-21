新型キックスまもなく登場？ 予約開始はまだの模様2026年2月12日、日産は2025年度第3四半期決算会見にて、イヴァン・エスピノーサ社長が新型「キックス」を「数ヶ月以内に日本へ投入する」と明言しました。SNSなどにはすでに新型キックスのプロトタイプ車が試験をしている様子がアップされ、まもなくの発売が近そうです。すでに先行予約が可能なのか、首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。キックスは2016年