ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が21日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。姫路城の二重価格について私見を述べた。番組では、観光地などで日本人とは別に訪日観光客向けの価格を設定する「二重価格」について取り上げた。姫路城は今年3月に二重価格を導入。姫路市民が入城料1000円であるのに対し、市民以外は2500円に値上げされた。料金改定後、入城者数は前年の同