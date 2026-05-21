山口県内に住む10歳代の女性を誘拐したとして警察は21日、山口市に住む自営業の男（61）を未成年者誘拐容疑で逮捕しました。警察によりますと男は、10歳代女性が未成年であることを知りながら、ことし4月10日午後8時43分ごろから11日午前1時10分ごろまで間に、SNSなどのメッセージ機能で女性にメッセージを送って誘惑、11日午後0時半ごろ女性を県内の駅に誘い出し、11日午後7時10分ごろまでの間に、福岡県内や山口県内