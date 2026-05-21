●パドレス0−4ドジャース○＜現地時間5月20日ペトコ・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースがサンディエゴ・パドレスとの首位攻防3連戦を勝ち越し。大谷翔平選手（31）は「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、打って8号本塁打、投げても5回無失点の活躍を収め、今季4勝目を挙げた。4月22日のジャイアンツ戦以来、4登板ぶりに投打二刀流での出場となった大谷。先発右腕バスケスに対する初回の第1打席、高めいっぱいに