「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「30代女優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2026年2月度調査時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【5位までのランキング結果を見る】2位：新垣結衣2位は、俳優の新垣結衣さんでした。2006年に出演した江崎グリコ「ポッキー」のCMで大ブレイクを果たし、現在はアサヒ飲料「十六茶」などのCMに