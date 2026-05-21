楽天は21日、5月22日のロッテ戦で6月6日（土）ゼビオアリーナ仙台で行われるRIZINフライ級タイトルマッチに出場する宮城県仙台市出身の神龍誠選手がセレモニアルピッチを行うことになったと発表した。▼ 神龍誠「こんにちは、格闘家の神龍誠です。この度は地元の仙台で楽天イーグルスのセレモニアルピッチという大変光栄な機会を頂き誠にありがとうございます。僕自身も震災を経験し、辛い思いもしましたが、格闘家になるという