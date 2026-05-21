●カブス0−5ブリュワーズ○＜現地時間5月20日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスがミルウォーキー・ブリュワーズとの首位攻防3連戦にスイープ負け。鈴木誠也外野手（31）は「4番・右翼」でフル出場したが、4試合ぶりのノーヒットに終わった。連敗中のカブスは2回表、捕手の打撃妨害と四球により一死一、二塁とピンチを背負うと、9番ハミルトンの中前安打を中堅手のピート・クロー・アームストロングがまさかの後