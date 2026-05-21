「まっすぐに差されたり、ボール球を振ったりというのが目立つので、しっかり間をとってボールを見極めて、ストライクをしっかりやっていきたいです」ロッテの育成・谷村剛は現在打率.192ではあるが、開幕直後は少ない出場機会で3試合連続安打をマークするなど結果を残した。代走から途中出場した4月12日の日本ハム二軍戦、0−6の9回無死走者なしの第1打席、生田目翼が1ボール2ストライクから投じたツーシームをライト前に弾