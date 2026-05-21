ソフトバンクは20日、徳島インディゴソックス・小林樹斗投手が育成選手として入団すると発表した。背番号は『165』に決定。小林は徳島の球団公式ホームページを通じて「徳島では、技術面はもちろん、周囲の「NPBへ行く」という強い思いに刺激を受け、あらゆる面で成長することができました。3ヶ月という短い期間でしたが、こうしてNPBの舞台に戻ることができ、嬉しく思っています。これから、一日でも早く支配下登録されるよう