フリーアナウンサーの辛坊治郎氏が２０日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、米トランプ大統領が「くら寿司」のアメリカ子会社の株式を大量取得していたことについて言及した。トランプ大統領は１月から３月の間に約３７００件の証券取引を行い、２月に約１億６０００万円から８億円の範囲で取得していたことが明らかになった。辛抱氏は「トランプ大統領って月間、他の債権を合わせる１０００件ぐらい売買してますか