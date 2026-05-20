元巨人の元木大介氏が２０日、インスタグラムを更新。元ＴＯＫＩＯの長瀬智也との２ショットを投稿して反響を集めた。元木氏は「昨日はｗｒａｎｇｌｅｒの展示会にお邪魔しましたそこでバッタリ長瀬君とーーーーーーーッいっぱい話して楽しかったです」と記述。「カッコ良かった〜長瀬君」と付け加えた。ともに１８０センチ超の長身。２０キロ超減量した元木氏のスラッとしたスタイルも注目され、「２人ともスタイル良