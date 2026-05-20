矢沢永吉が、新曲「BORDER」を6月3日に配信リリース。また、6月5日20時よりMVがプレミア公開される。 （関連：矢沢永吉・B'z、『紅白』でのサプライズを成功させる条件日本中の注目を経てさらなる伝説へ） 本楽曲は、4月より放送中のドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』（テレビ朝日系）の主題歌となっており、矢沢自らドラマのために書き下ろし、作詞は森雪之丞が担当したアップテンポのナン