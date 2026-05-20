21日（木）は西・東日本で、局地的に激しい雷雨のおそれがあります。昼過ぎにかけて道路の冠水、河川の増水、土砂災害などに注意・警戒が必要です。東日本は、夜にかけても雨の降る所が多いでしょう。北陸、とくに新潟県は夕方から、再び雨の強まる所がありそうです。21日（木）は冷気が流れ込む東北の太平洋側、関東を中心に一気に気温が下がります。仙台は真夏から春先の風の冷たさに引き戻され、東京でも2か月以上季節が逆戻り