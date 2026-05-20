日本モーターボート競走会は２０日、末永和也（２７＝佐賀）が５月２１日から２か月間の出場停止処分（整備規程違反）となったことを発表した。このため、末永は２６日からの浜名湖ＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」、６月８日からの尼崎Ｇ?センブルカップ、６月２３日開幕の鳴門ＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」の出場が取り消しとなった。なお、ＳＧ「オールスター」には鰐部太空海（２４＝愛知）、ＳＧ「