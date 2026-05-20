真剣勝負が繰り広げられるポーカーの世界に、人気インフルエンサーが飛び込んだ――。4月24日から5月6日まで、東京・ベルサール高田馬場で国内最大級のポーカーの祭典「Japan Open Poker Tour (以下JOPT) 2026 Grand Final」が開催。会場には、INFORICHが提供するモバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」も設置されるということで、ChargeSPOTのアンバサダーを務めるインフルエンサーのかとゆりが現地に潜入。参加者