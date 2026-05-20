米ドル買いは4月上旬で一巡＝投機筋 CFTC（米商品先物取引委員会）統計に基づく投機筋の米ドル・ポジション（主要な非米ドル5通貨＝円、ユーロ、英ポンド、加ドル、豪ドルのポジションで試算）は、4月上旬に買い越し拡大が一巡し、中旬以降は買い越し縮小に転じた（図表1参照）。【図表1】CFTC統計の投機筋の米ドル・ポジション（2022年～） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成 米ドル・ポジション