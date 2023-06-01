【Amazon：ハイセンス スマートテレビ】 セール期間：5月20日～6月2日23時59分 【Amazon.co.jp限定】ハイセンス 75V型 75E50R 4K スマート Wチューナー内蔵 Amazonにてハイセンスのスマートテレビが特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 対象商品には、4K量子ドット倍速パネルを搭載した100V型「100E7R」や、Mini LED PRO搭載8