東かがわ市役所(資料) 香川県東かがわ市の市立小学校の教諭が全校児童の名簿などを紛失していたことが分かりました。 東かがわ市教育委員会によりますと、5月15日、東かがわ市立小学校に勤務する教諭が、自宅で職務を行うため、校長に許可を取った上で全校児童273人の氏名と学年・組が書かれた名簿と教職員の時間割表を持ち帰りました。 その後、17日午後8時半ごろになって持ち帰った名簿などがないことに気づきました。