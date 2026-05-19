5月20日（水）の近畿地方は、昼ごろから雨。本降りとなり、極端な気温の高さは落ち着く見込みです。 日本の南海上にのびる前線が、近畿地方のあたりまで近づいてくるでしょう。このため、南から雨が降り始め、午後にかけて雨の範囲が広がる見込みです。 朝の通勤・通学の時間帯はまだ雨の降りだしていない所がほとんどですが、昼ごろからは各地で傘の出番になりそうです。夜は本降りとなり、太平洋側を中心に激しく降る所