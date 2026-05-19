俳優・佐藤二朗（57）が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】日本アカデミー賞で感動…涙を流す佐藤二朗4年前の初出演では「唯一貰った賞はNG大賞」と話していた佐藤だが、昨年公開された映画『爆弾』で演じた正体不明の中年男の怪演が話題を呼び、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞をはじめ、主要な映画賞を総ナメにした。そんな佐藤が「俳優になる」と決めたのは小学4年生の時。