アップルは、開発者向けイベント「WWDC26」を日本時間6月9日～13日に開催する。9日2時からは基調講演を実施。公式サイトやYouTube、Apple Developerアプリなどで視聴できる。 基調講演では例年、iPhoneの次期OSや新機能などが披露される。昨年は、ナンバリングが揃えられたiOS 26をはじめとする各OSや、新たなデザイン「Liquid Glass」、Apple Intelligenceの新機能が紹介された。 基調講演終了後は、開発者