[caption id="attachment_1611428" align="aligncenter" width="600"] 2026年度版川崎市「小学生のためのお仕事ノート」[/caption]東芝ライフスタイルは、文部科学省が推進するキャリア教育のための副教材である、2026年度版川崎市「小学生のためのお仕事ノート」「中学生のためのお仕事ブック」に協賛した。同教材は、小中学生が自分の暮らしている街にどんな会社があるのかを知り、それぞれの将来を考えることを支援するもの。東