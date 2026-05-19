ATEEZが、授賞式「ASEA 2026」で大賞に輝いた。5月17日、埼玉・ベルーナドームで授賞式「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026（ASEA 2026）」2日目が成功裏に開催された。【独自写真】ATEEZ・ウヨン、WBC始球式で東京ドームに降臨！この日の授賞式は、東方神起のチャンミンと女優のイ・ソンギョンがMCを務め、スムーズかつユーモアあふれる進行で祭典をリード。日韓両国のトップアーティストたちが勢揃いし、一瞬も目が離せない圧巻