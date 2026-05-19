フォーリンラブのバービー（42）が18日放送の、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。日焼け止めを塗ったことがないと明かし、実行しているポリシーについて語った。MCくりいむしちゅー上田晋也が「日焼け止めなんか、みなさん、なさるわけでしょ」と美容に気をつかうゲスト陣に尋ねた。挙手をしたバービーが「私、塗らないです」と驚きの申告。「私は、毎日の努力よりも、一発の科学技術というポリシーで…」と前