BMWとロールス・ロイスの中間にBMWグループ傘下となったアルピナの未来像が、イタリアのコンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステで披露されたコンセプトカー『ビジョンBMWアルピナ（Vision BMW ALPINA）』によって示された。【画像】ラグジュアリーな世界観を持つV8クーペ。これが新時代のアルピナの姿【ビジョンBMWアルピナを詳しく見る】全23枚シャークノーズを備えた2＋2クーペで、全長5.2mと、ロールス・ロイス・レイスと