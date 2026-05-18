FC岐阜が新ユニフォームのデザインを発表FC岐阜は5月17日、明治安田J3リーグで着用する新ユニフォームのデザイン決定および予約受付が決定したと発表した。ファンからは1stユニフォームのデザインに「なんか懐かしさも感じる」と反響を呼んでいる。FP 1st、GK 1stはスローガンの「Aim High」から、高みを目指し続けることを視覚化したグラデーションのデザインを採用。溶け込んでいく色彩は、限界を決めない可能性の広がりを表