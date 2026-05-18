FC岐阜が新ユニフォームのデザインを発表

FC岐阜は5月17日、明治安田J3リーグで着用する新ユニフォームのデザイン決定および予約受付が決定したと発表した。

ファンからは1stユニフォームのデザインに「なんか懐かしさも感じる」と反響を呼んでいる。

FP 1st、GK 1stはスローガンの「Aim High」から、高みを目指し続けることを視覚化したグラデーションのデザインを採用。溶け込んでいく色彩は、限界を決めない可能性の広がりを表す。また、新たな試みとしてエンブレムを胸の中心へ配置し、この街の誇りを真ん中に頂点を目指す。

ユニフォームサプライヤーは三敬株式会社が継続し、ブランドは「RAZZOLI」となる。製造から販売まで「MADE IN 岐阜」のこだわりを掲げ、地元の伝統的なアパレル繊維産業と手を取り合ったアイテムを展開する。

SNS上では「買わなきゃ」「ヤバイー！」「エンブレムがロケットのように中央からの上昇を力強く感じさせるナイスデザイン」「かっこいい！」「グラデーション良い」「センター配置なのか！面白い！」「おぉ！これはなかなかいい！」「スポンサーロゴとの相性も抜群」「いい色！」「オリジナルフォントキター！」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）