エンゼルスとのカード最終戦【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間18日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場する。先発マウンドには佐々木朗希投手があがる。大谷は前日の同戦で2安打を放ち、今季最多1試合5打点の活躍を見せた。本塁打が飛び出せば3試合ぶりとなる。先発する佐々木は今季8度目の先発。前回登板となったジャイアンツ戦では6回3失