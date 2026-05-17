お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。電動キックボード「LUUP（ループ）」利用者の違法行為に苦言を呈す場面があった。有吉は「あれみんなで使い回してるから、そいつのせいじゃないんだろうけど」と切り出すると「結構ナンバープレート曲げてるヤツ多くない?あれズルいよな」と物申す。また「自分の原チャリなら、自分の責任になるけど。でも、