自身2度目のW杯に挑む谷口彰悟日本サッカー協会（JFA）は5月15日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けたメンバーを発表した。2大会連続でメンバー入りしたDF谷口彰悟が同日に行われたベルギー1部シント＝トロイデンの記者会見に出席し、「覚悟は十分にできている」と意気込んだ。2度目のW杯を控える谷口は思いを背負って戦う。川崎フロンターレ時代に戦った三笘薫（イングランド1部ブライトン）が今月9日に行われ