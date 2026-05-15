この記事の画像を見る今年、作家生活45年を迎えるミステリー作家の島田荘司さん。それを記念してハーパーコリンズ・ジャパンでは島田さんの名作を文庫化するプロジェクトが始動する。第一弾は『切り裂きジャック・百年の孤独 ［改訂完全版］』。刊行を前に島田さんにお話をうかがった。島田荘司（しまだそうじ）広島県生まれ。武蔵野美術大学卒。1981年『占星術殺人事件』で衝撃のデビューを果たし、以後、『斜め屋敷の犯罪』