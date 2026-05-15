今週（5月8日～5月14日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：米株高に追随できず、政策不透明感で上値の重い展開 ビットコインは、米国株が高値を更新する中でも、ETFフローの悪化や中東リスク、米金融政策・規制を巡る不透明感が重なり、上値の重い展開となった。 5月8日発表の4月米雇用統計では雇用の底堅さが確認され、景気への過度な懸念はいったん和らいだ。一方、米イラン情勢を巡る緊張が続く中で原