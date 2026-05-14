高知の豊かな風土が育む食の魅力を紹介する「土佐のfood記」。担当は、揚田葵衣アナウンサーです。今回はこの時期が旬の、高知県宿毛市のキビナゴです。地元ならではの味わい方に迫ります。1年の中でも特においしい、旬の季節を迎えた宿毛市のキビナゴ！おなじみの、定番の味わいに。鮮度抜群だからこそいただける、地元ならではの食べ方も。■揚田アナ「宿毛市にある田ノ浦漁港です。宿毛の春の魚といえばキビナゴ。今まさ