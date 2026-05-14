２月１７日に死去したロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡのドラマー・真矢さんの関係者向けのお別れ会が１４日、都内で営まれた。開式前には、真矢さんの妻でタレントの石黒彩（４８）が取材に応じた。愛する夫を亡くした悲しみを乗り越え、気丈にカメラの前に立った。真矢さんの旅立ちから３カ月。石黒は「少し落ち着いてきたけど、生活の全てに真矢くんがいたので、さみしいなと思う時もある」と心境を打ち明けながらも、生前に