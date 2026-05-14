日本維新の会の前原前共同代表（左手前から2人目）らに謝罪する国交省の五十嵐徹人鉄道局長（右手前）＝14日午後、国会日本維新の会の前原誠司前共同代表らは14日、与党整備委員会で延伸ルートを再検討中の北陸新幹線に関し、国土交通省の五十嵐徹人鉄道局長が「維新を軽視」する発言をしたなどとして、撤回と謝罪を求めた。五十嵐氏は前原氏らと同日面会し「軽率な発言で行政の信頼を損ねた」と陳謝した。水嶋智事務次官が五十