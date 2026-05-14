バランスケアブランド「hiritu(ヒリツ)」から、ダメージによるツヤ不足や浮き毛にアプローチする新作『ヒリツ バランスリペアヘアマスク オーロラ』が登場。水分と油分のバランスに着目した“オーロラグロス処方”で、うるおいと輝きをまとったツヤ髪へ導きます。5月下旬よりロフト※3で先行販売、6月11日(木)より公式WEB SHOPで発売開始。毎日のヘアケア時間を、もっと心地よくアップデートしてみ