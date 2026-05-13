多摩電子工業よりポケモンの世界観を生かしたブランド「ポケピース」のデザインをした折りたたみ式のハンディファンが登場する。 【画像あり】七夕にちなんだジラーチもラインナップ 本製品は、持ち運びに便利な折りたたみ式のUSB充電式ハンディファン。折りたたむことで卓上ファンとしても使用でき、付属のストラップを使えば首掛けスタイルでも利用可能だ。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整できる。