ダイソーで見つけた『トラベルミストボトル』が、想像以上に使い心地が良くて驚きました！100均のボトルとは思えないほどミストが細かく、フィックスミストや保湿用の化粧水を入れるのにぴったり。スクエアシルエットでポーチにスッキリ収まるのも嬉しいポイントです。これが100円で買えるのは地味に凄いかも♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トラベルミストボトル（funtrip、スクエア）価格：￥110（税込）容量