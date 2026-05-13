100均で良いの見っけ！「ポーチにスッキリ収まる！」「ミストが細かい！」優秀詰め替えボトル

ダイソーで見つけた『トラベルミストボトル』が、想像以上に使い心地が良くて驚きました！100均のボトルとは思えないほどミストが細かく、フィックスミストや保湿用の化粧水を入れるのにぴったり。スクエアシルエットでポーチにスッキリ収まるのも嬉しいポイントです。これが100円で買えるのは地味に凄いかも♡

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商品情報

商品名：トラベルミストボトル（fun trip、スクエア）

価格：￥110（税込）

容量：40mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480595160

100円とは思えない使い心地の良さ！ダイソーの『トラベルミストボトル』

今回ご紹介するのは、ダイソーの『トラベルミストボトル（fun trip、スクエア）』という商品。手のひらに収まるコンパクトなサイズ感のミスト用詰め替えボトルです。

さりげないロゴが入った、シンプルで高級感のあるすりガラス調のデザイン。デパコスのような雰囲気で持ち歩けます♡

ボトルの入れ口は少し小さめです。じょうごがなくても、ゆっくり慎重に注げば問題なく詰め替えが可能です。

蓋が開けやすい形になっているのもポイント。外出先でもサッと手に取って使える、ユーザビリティの高さも魅力です！

ミストが細かくふわっと広がる◎ポーチにもスッキリ収まる！

100均のボトルとは思えないほどミストが細かく、ふんわりと広がります。顔がびしょびしょにならないので、メイク崩れ防止のフィックスミストや保湿用の化粧水を入れるのにぴったりです。

四角い形状なのでポーチの中で転がらず、隅っこにピタッと収まります。他のコスメとの隙間ができにくく、バッグの中で中身が動くストレスも解消してくれます。

ボトルが丸いとどうしても隙間ができますが、これならスッキリ収まるのでとても持ち運びやすいです！

今回は、ダイソーの『トラベルミストボトル（fun trip、スクエア）』をご紹介しました。

使い勝手の良い詰め替えボトルが、たった100円で買えるのは嬉しい限り！普段のお出かけや旅行、スパなどに便利でおすすめです。

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。