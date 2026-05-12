オリジン [東証Ｓ] が5月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は3.8億円の赤字(前の期は2億円の黒字)に転落したが、従来予想の11億円の赤字を上振れて着地。27年3月期は5.5億円の黒字に急浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の40円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は300万円の黒字(前年同期は3億円の赤字)に浮上し、売上営業