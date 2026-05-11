群馬とのBリーグCS準々決勝第3戦でシュートを放つ千葉Jの富樫＝ららアリーナ東京ベイ（（C）B.LEAGUE）バスケットボールのりそなBリーグのプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）は11日、千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイで2戦先勝方式の準々決勝第3戦1試合が行われ、千葉J（東地区2位）がワイルドカード（WC）の群馬に72―68で競り勝った。10日の第2戦に続く白星で、2勝1敗として4強入りを決めた。準決勝で長崎（西地区1位）